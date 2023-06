Il a la cote en ce mercato d’été pour avoir réussi une belle saison 2022-2023 avec 20 buts inscrits. Habib Diallo, 6e meilleur buteur de la Ligue 1, est sur la piste de plusieurs clubs anglais.

Selon The Sun, il s’agit de Brentford, West Ham et Burnley. Ces équipes préparent la prochaine saison et le profil d’un attaquant comme Habib Diallo les intéresse.

9e en Premier League lors de la saison écoulée, Brentford, s’organise face à l’absence de son attaquant Toney, suspendue par la FA pour avoir parié. Sa suspension prend fin le 16 janvier et le joueur ne peut pas s’entrainer avec ses coéquipiers jusqu’en septembre. Ainsi, le club anglais a jeté son dévolu sur Habib Diallo, un buteur qui a un style similaire. Brentford est séduit par l’impact de Diallo (27 ans) dans le maintien de son équipe en Ligue 1. Ses 20 buts et 1e passe décisive en 37 matchs représentaient plus d’un tiers du record du club (51) inscrits en élite.

West Ham tient également à faire venir un attaquant cet été, car les champions de la Ligue de conférence Europa pourraient perdre l’un de ces deux joueurs : Gianluca Scamacca ou Michail Antonio informe notre source. Scamacca a été lié à un retour en Italie, tandis qu’Antonio était proche d’une sortie en janvier. Et le promu, Burnley, cherche à renforcer l’équipe de Vincent Kompany avant son retour en Premier League.

Lié avec Strasbourg jusqu’en juin 2025, il est clair qu’il sera difficile de retenir l’ancien messin en Alsace. Sa valeur marchande selon transfermarkt est estimé à 14 millions d’euros. Les prétendants du champion d’Afrique qui a fait son retour dans la tanière actuellement devront se montrer généreux et persuasifs !

