Devant 67.000 personnes au Stade Mohammed-V ce dimanche, Al Ahly a remporté sa onzième Ligue des Champions africaine, en arrachant le match nul (1-1) face au Wydad de Bouly Junior Sambou.

Le Wydad Athletic Club rend la couronne de la Ligue africaine des Champions. Un an après sa victoire en finale, le club marocain n’a pas su remettre le couvert pour décrocher un quatrième titre, encore face à la même équipe. Ce dimanche, l’équipe dirigée par le Belge Sven Vandenbroeck a fait match nul (1-1) en finale retour face à Al Ahly au Stade Mohammed-V au terme d’un match pour le moins hachée.

À l’aller la semaine dernière, les Egyptiens s’étaient imposés (2-1) au Stade International du Caire. Le WAC, alors mené 2-0, avait marqué un but dans les dernières minutes pour garder espoir au retour. Ce dimanche, face à une équipe qui n’a quasiment rien proposé pendant plusieurs minutes, les Wydadis ont longtemps caressé le trophée en menant au score depuis la 27e minute, grâce à un coup-franc de Yahya Attiatallah.

Cependant, les Egyptiens, malgré une prestation décevante de leur part, n’ont jamais savouré vaincus. Au contraire, ils ont fait craquer le Wydad. Sur un corner délicieusement frappé par Ali Maaloul, Mohamed Abdelmonem s’arrache devant Bouly Junior Sambou et claque une tête à bout portant, tout simplement imparable pour le gardien du WAC (78e). Un but qui permet donc à Al Ahly de prendre sa revanche et ainsi décrocher (seulement) sa onzième Ligue des Champions. Plus que jamais un record.

Mohamed Abdelmonem's late equalizer gifts Al Ahly SC the 2022/23 #TotalEnergiesCAFCL title! 🏆 Aggregate score: 🇲🇦 WAC 2-3 ASC 🇪🇬 | #WACASC pic.twitter.com/7noBff7UvV — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 11, 2023

