Les autorités du Handball sénégalais ont mis en place la Ligue Régionale de Matam ce samedi. Malgré ses clubs, et les nombreuses compétitions qu’elle organisait, la région vient d’avoir sa première ligue.

La région de Matam se dote de sa Ligue Régionale de Handball. La mise en place a eu lieu ce samedi en présence des représentants de la Fédération Sénégalaise de la discipline, de l’inspecteur régional du sport Amadou Bâ. La Ligue sera dirigée par Hamidou Alpha Bâ. Selon le vice-président de la Fédération cette mise en place vient corriger une anomalie. ”Nous nous réjouissons d’avoir procédé a l’installation de la ligue régionale de Handball de Matam. C’est la seule région qui ne disposait pas encore d’une structure régionale”, déclare Chérif Ndiaye.

Longtemps à la quête de la normalisation du Handball dans cette région du nord du pays, les passionnés et amateurs de ce sport ont toujours organisé des compétitions avec des clubs et des moyens limités dont ils disposaient. Le vice-président Chérif Ndiaye estime qu’il est temps que la formalisation des acteurs se fasse. ”Nous avions prévu pour la région de déplacer des techniciens pour former les formateurs, mais le temps était trop juste pour organiser cette formation. Avec l’inspecteur on verra comment l’organiser”, déclare-t-il.

wiwsport.com