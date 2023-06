Le président de la fédération sénégalaise de basket Babacar Ndiaye était ce week-end à Maputo (Mozambique) où s’est déroulée la 18e édition du congrès FIBA Afrique. Lors de son intervention, il a abordé un sujet important concernant les compétitions de la FIBA : le prize-money.

Participer à un AfroBasket peut coûter cher pour une fédération, qui doit débourser des centaines de millions pour la préparation, la logistique et la participation. Cependant, en retour, l’instance ne reçoit que très peu de la FIBA, qui ne verse qu’une somme symbolique au vainqueur. Cette situation perdure depuis des années et devrait être modifiée. Me Babacar Ndiaye a ouvert la réflexion lors de son intervention au Congrès de la FIBA Afrique.

« ll nous faut réfléchir sur comment rentabiliser les AfroBasket parce que cela pose problème. On ne peut pas comprendre que le vainqueur de l’AfroBasket ne gagne pas beaucoup (d’argent). Ce qu’on donne c’est une somme à titre symbolique. J’ai expliqué à la presse sénégalaise qu’ il y a une part de responsabilité même des États africains. Parce que, ce qui rapporte de l’argent, ce sont les droits télés. Hors, rares sont les États africains qui les achètent pour le basket. Mais nous devons y réfléchir parce qu’il est inconcevable que le vainqueur de la BAL gagne plus que celui de l’AfroBasket » a déclaré Me Ndiaye.

Si l’on ne sait pas le montant de cette somme symbolique de la FIBA destiné au champion d’Afrique de basket, l’on sait que le vainqueur de la BAL touche 150000 dollars, ce qui dépasserait les 90 millions Fcfa.

wiwsport.com