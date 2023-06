Ce Weekend ce tient le meeting d’athlétisme de Genève. Un évènement qui regroupe les meilleurs athlètes de la planète. Lors de cette compétition, l’athlète sénégalais Louis Mendy s’est bien illustré en établissant un nouveau record national et personnel.

L’athlétisme sénégalais continue de briller. Après les belles performances lors du meeting de Dakar, les athlètes sénégalais ont pris la direction de Genève. Ceci dans le cadre du meeting international qui s’y tient. Un évènement sportif qui a vu Louis François Mendy réalisé une nouvelle prouesse.

En effet, ce dernier détenait déjà le record sénégalais sur 110m haies. Ainsi lors de ce meeting, Louis Mendy en a profité pour améliorer ce record personnel mais aussi national. Prenant part au départ cette course le sprinteur sénégalais a saisi l’occasion pour établir un nouveau temps. Il a fait la course en 13’’36. Louis François Mendy, écrit encore un peu plus l’histoire de l’athlétisme sénégalais en inscrivant ce record.

Ce temps témoigne ainsi de la domination de Louis François Mendy sur l’athlétisme sénégalais. Le coureur sénégalais devra continuer sur cette lancée afin de rivaliser avec les meilleurs sprinteurs mondiaux dans l’optique d’aller chercher une médaille aux jeux olympiques Paris 2024.

wiwsport.com