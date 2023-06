Du 29 mai au 4 juin, les championnats du monde de Taekwondo ont eu lieu en Azerbaïdjan. Et pour cette compétition, la participation des lions du Sénégal n’a pas été un grand succès. Les athlètes sénégalais ont été dépassés par l’adversité et ont eu une qualification au deuxième tour comme meilleur résultat.

C’étaient les derniers Mondiaux avant les Jeux olympiques (JO) de Paris 2024 avec un statut de G14 soit 140 points à grappiller sur la route de l’Olympe francilien. Derrière, plus de 2 900 athlètes et non des moindres avaient pris d’assaut les tatamis azerbaidjanais. Autant de facteurs qui ont fait monter au maximum le curseur du niveau technique des différents combats lors de ce rendez- vous à Bakou.

Et devant un plateau aussi relevé et aussi exigeant, la Tanière en a plus ou moins pâti même si par ailleurs elle a figuré parmi les meilleures nations africaines en lice derrière la Côte d’Ivoire et certains pays du Nord. Dès lors, on comprend mieux pourquoi Ababacar Sédikh Soumaré (-80 kg), Mansour Lô (-68 kg) et Yacine Diaw (-62 kg), qui demeurent les trois lions les plus capés dans ce genre de compétition, ont rendu les armes au terme du 2ème tour. Et l’on comprend mieux également pourquoi les trois autres Sénégalais novices en la matière sont descendus une fois du tapis et c’était pour ne plus remonter.

Dans ce clan des trois novices émargent justement Malick Niang (+87 kg), Bocar Diop (-63 kg) et Mama Ndiaye (-53 kg). L’équipe sénégalaise coachée par Me Alioune Diovol avec l’assistance de son ad- joint Papa Ndiogou Diallo et le DTN Me Abdoul Baïdy Ndiaye est de retour au pays depuis la soirée du mardi. Dans les jours à venir, la Tanière va reprendre en principe le chemin des dojos pour préparer notamment les Championnats d’Afrique d’août prochain en Côte d’Ivoire précédés par l’Open du Sénégal et le Grand Challenge dès le mois de juillet à venir. La course aux points pour la qualification olympique Paris 2024 est loin d’être bouclée.

wiwsport.com – Record