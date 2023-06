Saliou Ciss a une foi inébranlable en son partenaire Sadio Mané. Le latéral sénégalais est convaincu que l’enfant de Bambali surmontera ces moments difficiles et retrouvera rapidement son niveau de jeu exceptionnel.

Invité à s’exprimer sur la situation actuelle de Sadio Mané, qui connaît des performances en dents de scie tant avec l’équipe nationale qu’au Bayern Munich cette saison, Saliou Ciss a apporté son soutien à son coéquipier de la tanière lors d’une interview avec nos confrères de Sportnewsafrica.

Selon lui, le double Ballon d’Or africain est simplement victime de sa blessure, ainsi que d’un changement de club et d’environnement. L’ancien joueur de Nancy est convaincu que l’attaquant surmontera ces problèmes et retrouvera son meilleur niveau dès la saison prochaine. « Il vient d’arriver dans un nouveau championnat, un nouvel environnement. Sa blessure n’a pas aidée. D’ici la saison prochaine, il pourra surmonter tous les problèmes et mauvaises performances. On va voir un nouveau Sadio Mane InshaAllah », affirme-t-il.

wiwsport.com