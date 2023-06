L’attaquant Pape Makhtar Gueye, prêté par le KV Oostende, a rédigé un message empreint d’affection à l’attention d’un de ses coéquipiers du Real Saragosse. Il va prochainement retourner en Belgique, une fois que son prêt sera terminé.

Le 30 juin prochain, dans seulement trois semaines, le prêt infructueux de Pape Gueye au Real Saragosse prendra fin. Juan Carlos Cordero, le directeur sportif du club, a annoncé que le joueur sénégalais quittera le club. Conscient que ses derniers jours sont comptés au sein du Real Saragosse, Gueye a utilisé les réseaux sociaux pour dire au revoir à l’un de ses plus grands supporters dans le vestiaire, l’Argentin Valentin Vada qui devrait également quitter le club dans les prochaines semaines.

« Tu vas tellement me manquer, mon frère« , a écrit Gueye sur son profil Instagram. On peut voir les deux joueurs de football sur la photo, pendant une pause lors d’une séance d’entraînement de cette saison à la Ciudad Deportiva. Tandis que l’Argentin Valentín Vada semble ajuster un problème avec sa botte droite, l’attaquant sénégalais discute avec son partenaire accroupi sous une chaleur écrasante, précise heraldo. Sous les couleurs de la pensionnaire de la Liga B depuis l’été 2022, l’attaquant, qui a été formé à l’US Gorée, a participé à vingt-deux matchs en championnat, dont cinq en tant que titulaire. Malheureusement, il n’a pas réussi à marquer de but durant son séjour en Espagne.

