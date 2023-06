Le milieu de terrain de Sheriff Tiraspol Mouhamed Diop et ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur est revenu sur son double cursus Sports et Etudes et sur sa saison en Moldavie sur les plateaux de Seneweb.

Huitièmes de finaliste en Conférence League, champion de Moldavie et vainqueur de la Coupe aux tirs au buts contre Bâlti (il transforme le dernier penalty), Mouhamed Diop a réalisé une saison remarquable avec Sheriff Tiraspol. Le joueur formé à Dakar Sacré-Cœur a été prêté par Kocaelispor (D2 Turque). Pur produit de l’Académie où il était depuis ses 12 ans et ancien capitaine des catégories jeunes, Mouhamed a suivi le cursus Sports et Etudes jusqu’à son baccalauréat.

Selon lui, c’est l’obtention de ce diplôme qui lui a permis de signer un contrat en Europe. Le milieu de terrain de 22 ans a tenu à encourager ses cadets à faire de même, ne pas négliger les études au détriment du football. « J’encourage les jeunes à suivre la formation Sports et Etudes. J’ai des camarades qui regrettent d’avoir abandonné les cours pour se consacrer au football et là le football ne marche plus. En plus ça aide beaucoup pour construire une bonne carrière professionnelle. Donc il faut allier les deux », affirme-t-il.

Mouhamed Diop a brillamment fini son prêt à Sheriff avec 28 matches toutes compétitions confondues dont 8 rencontres européennes, pour 7 buts. Il se dit patient et prêt à ne pas brûler les étapes avant de tutoyer les grands clubs des 5 grands championnats.

wiwsport.com