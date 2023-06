Prêté par Alanyaspor, Famara Diédhiou va définitivement rejoindre Granada qui va devoir exercer l’option d’achat obligatoire sur le transfert de l’attaquant sénégalais.

Premier enjeu dans la planification de la saison 2023-2024 de Granada. Il y a deux semaines, le club espagnol finissait premier de D2 d’Espagne et faisait son retour en Liga, un an après sa descente. Conséquence directe de cette montée : les Rojiblancos doivent automatiquement exercer l’option d’achat du transfert de Famara Diédhiou, prêté par Alanyaspor en janvier dernier.

Pas un gros souci pour Granada qui ne doit débourser qu’un demi million d’euros pour signer définitivement l’attaquant sénégalais, qui était encore sous contrat en Turquie jusqu’en 2025. Seul problème : les performances du champion d’Afrique depuis son arrivée en Espagne. En 10 matchs, le joueur de 30 ans n’a été titulaire qu’à une seule reprise et n’a pas réussi à marquer le moindre but.

Cela dit donc que rôle que la formation de Paco Lopez attribuera à l’ancien joueur de Clermont ou encore de Bristol en vue de la prochaine saison en première division reste à voir. Granada le gardera-t-il dans son effectif ou trouvera t-il une porte de sortie lors du mercato estival ? ¡Veremos! En tout cas, ce qu’il est sûr et certain c’est que Famara Diédhiou ne dirait pas non à une aventure en Liga.

wiwsport.com