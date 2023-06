Deux ans après l’amertume à Porto, Manchester City tient sa revanche. Bousculés par l’Inter Milan, les Anglais ont trouvé la solution pour s’offrir leur première Ligue des Champions, grâce à Rodri (1-0). City réussit le triplé et consacre Pep Guardiola.

C’était écrit : l’Atatürk Olympic Stadium d’Istanbul ne pouvait sourire qu’à l’Angleterre. Et ce 10 juin 2023 restera marqué par une enceinte ciel et blanc : Manchester City est champion d’Europe, au terme d’une finale tactiquement très fermée contre l’Inter Milan du très fervent tacticien Simone Inzaghi. La désillusion de Porto en 2021, avec cette défaite en finale face à Chelsea, est effacée par une équipe et un entraîneur qui ont conquis le monde du football et réinventé le jeu cette année.

Pour Guardiola, il s’agit du troisième sacre en Ligue des Champions après les deux gagnés sur le banc du FC Barcelone (2009, 2011), son club formateur. L’ancien milieu de terrain de 52 ans, en échec sur la scène européenne à la tête du Bayern Munich (2013-2016) et de Manchester City depuis son départ du Barça, a enfin brisé la malédiction. Avec trois Ligue des Champions à son palmarès, il n’est plus qu’à une unité de Carlo Ancelotti, le technicien le plus titré (4), et arrive au niveau de Zinedine Zidane et de l’Anglais Bob Paisley, également couronnés en C1 à trois reprises.

La finale avait pourtant très mal débuté pour Manchester City avec la sortie sur blessure à la 36e minute de son meneur de jeu belge Kevin De Bruyne, visiblement touché à la cuisse droite et remplacé par l’Anglais Phil Foden. Le buteur norvégien Erling Haaland, auteur de 52 réalisations cette saison, toutes compétitions confondues, est lui resté muet et n’a quasiment pas pesé sur la rencontre. C’est donc l’Espagnol Rodri qui s’est fendu en héros en marquant sur une frappe limpide à la 68e.

Pour l’Inter Milan, l’accession en finale relève en soi de l’exploit et le club italien n’a pas à rougir de sa prestation même s’il échoue à reconquérir un trophée qu’il a déjà soulevé trois fois (1964, 1965, 2010).

wiwsport.com