Battu (1-2) au Caire par Al Ahly lors de la finale aller de la Ligue africaine des Champions, le Wydad Casablanca (Wac) compte faire une «remontada» afin de s’offrir un deuxième sacre d’affilée. Une finale retour qui pourrait voir Bouly Jr Sambou entrer dans l’histoire du foot sénégalais en s’offrant ce trophée, déjà remporté par Salif Diagne en 1990 et Moussa Ndaw deux ans après.

Débarquer dans un club qui vient de remporter la Ligue africaine des Champions, c’est déjà une première pression. Alors quand on est attaquant et en charge de trouver le chemin des filets, c’est une autre paire de manches. Une telle charge, Bouly Jr Sambou la porte bien sur ses épaules au vu de ses débuts tonitruants dans le club champion du Maroc. En témoigne la performance de l’attaquant sénégalais de 24 ans qui a marqué 4 buts en 9 apparitions dans le tournoi continental avec l’équipe marocaine.

Après une finale aller perdue au Caire, la pression est encore plus forte chez l’ancien pensionnaire du Jaraaf de Dakar. Aphone au Caire, il veut frapper un grand coup ce dimanche afin d’entrer dans l’histoire du foot sénégalais en s’offrant pour la première fois le trophée continental déjà remporté par deux autres Sénégalais, Salif Diagne en 1990 et Moussa Ndaw deux ans après. Ce dernier, pur produit de la Jeanne d’Arc, ayant remporté le trophée avec le club de Casablanca.

Gagner la Ligue africaine des Champions, ce serait aussi une manière pour Bouly Sambou de respecter la promesse faite aux supporters. «Merci beaucoup à toute la famille du Wydad Casablanca. On n’a pas les mots. Là, on est satisfaits malgré le match difficile. Félicitations à nous. Au nom de Dieu, on fera tout pour vous ramener ce trophée. On va l’amener au pays, au club. Donc Dima Wydad», avait-il déclaré à l’issue de la qualification en finale des Casablancais. Qui retrouvent l’équipe d’Al Ahly qui dispute sa 16e finale de Ligue des Champions, un record. Les Diables Rouges vont ainsi tenter de décrocher leur 11e trophée dans cette compétition. Un règne pharaonique pour le club du Caire qui va jouer sa sixième finale lors des sept dernières éditions. Une performance folle, mais qui ne place pourtant pas les Cairotes, bien que vainqueurs à l’aller, en position de favoris. Car ils ont perdu en finale les deux fois où ils ont rencontré le Wydad (2017 et 2022). La dernière fois donc à Casablanca, il y a un an. Jamais deux sans trois ? A Bouly Jr Sambou de forcer les portes de l’histoire !

Avec lequotidien