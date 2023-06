Le tirage au sort de la 1 édition des Jeux africains paralympiques Accra 2023 a été effectué. Les Lions du bas ket sur fauteuil roulant partagent leur poule B avec l’Egypte et le Kenya. Les jeux paralympiques africains auront lieu du 3 au 12 septembre 2023 au Ghana.

Logée dans la poule B, l’équipe du Sénégal croisera le fer avec l’Égypte et le Kenya. Si le pays organisateur, le Ghana, se trouve dans la poule C en compagnie de l’Algérie et de l’Ouganda, l’Afrique du Sud en découdra avec la République Centrafricaine et le Nigeria dans la poule A.

En plus du basket, le Sénégal sera représenté dans trois autres disciplines. Il s’agit du tennis, de l’athlétisme et Haltérophilie. Le but de ces compétitions, pour le Sénégal, est de préparer les championnats mondiaux paralympiques qui tiendront dans la capitale française en 2024. Cette initiative du Comité paralympique africain vise à rendre les sélections compétitives afin de bien prendre part aux compétitions mondiales.

C’est dans la première quinzaine du mois de septembre, que les compétitions auront lieu en terre ghanéenne. Chaque zone des quatre coins du continent aura droit à deux équipes en plus du pays organisateur pour un total de 9 équipes dans 3 poules de 3. C’est le tournoi remporté à Accra le mois dernier qui a ouvert aux Lions les portes de ces joutes continentales.

Composition des poules

Poule A: Afrique du Sud, Nigeria, Centrafrique

Poule B: Égypte, Kenya, Sénégal

Poule C: Ghana, Algérie Ouganda.

