Sorti du premier long tunnel de blessures de sa jeune carrière et après avoir mis de côté l’échec de son transfert à Bournemouth, Nicolas Jackson a terminé la saison en trombe avec Villarreal. Rappelé en Equipe Nationale, il devrait avoir une belle carte à jouer dans ce rassemblement.

Un mauvais renvoi de la tête de la part de Stefan Savić, un contrôle orienté et un sublime plat du pied droit pour battre le gardien de but Ivo Grbić, et ainsi faire craquer la défense de l’Atlético Madrid dès la 9e minute… Cette action de Nicolas Jackson, réalisée lors de son dernier match de la saison dans le Championnat d’Espagne, symbolise parfaitement la grande confiance de l’attaquant sénégalais. Car depuis le mois d’août, la véritable première saison avec l’équipe première de Villarreal n’a pas été des plus belles réussites pour Nico.

De retour au Qatar après la Coupe du Monde, l’ancien joueur du Casa Sports attise les convoitises. Cela malgré ses trois petits buts et trois petites passes décisives en 26 matchs durant la première moitié de saison. Et si Bournemouth a semblé rafler la mise en déboursant la modique somme de 25 M€ afin de faire du joueur de 21 ans sa troisième recrue la plus chère, l’attaquant ne signera pas chez les Cherries, après avoir échoué à sa visite médicale. Absent des terrains pendant quasiment quatre mois, Jackson a réussi à prendre sa revanche sur lui-même.

Un retour en Equipe National à l’arrache

Revenu des terrains début mars, Nico avait décidé de tout écraser sur son passage. Symbole de sa rédemption, il signe un but de break face à la Real Sociedad, le 4 avril. Et depuis, ça a coulé en buts et passes décisives jusqu’en finir avec neuf buts et deux passes décisives en l’espace de huit matchs. De quoi obliger Aliou Cissé à le rappeler en Equipe Nationale ce mois-ci. Si sa convocation semble très légitime, il faut dire que Jackson l’a tout de même arraché puisque le sélectionneur avait décidé de se passer de lui (à juste titre) lors du dernier rassemblement.

En septembre dernier, Aliou Cissé avait choisi de le laisser sur le banc des remplaçants lors des deux rencontres amicales face à la Bolivie (2-0) et l’Iran (1-1). Lors de la Coupe du Monde, le natif de Banjul avait goûté à un peu plus d’un quart d’heure face aux Pays-Bas (0-2). Il n’avait pas eu le temps de déterminer la bonne direction des camps du gardien néerlandais Andries Noppert. Après tout, ce n’est qu’une phase dans l’adaptation. Maintenant qu’il est de retour dans La Tanière, le meilleur buteur de Villarreal cette saison n’a plus le droit de gamberger.

Boulaye Dia et Bamba Dieng absents pour ce rassemblement, un turnover à l’étude, Nicolas Jackson devrait avoir une belle opportunité pour se faire valoir avec les Lions dès le match face au Bénin prévu le 17 juin prochain, à l’occasion de la 5e journée des qualifications à la CAN 2023. Du côté de Villarreal, on ne doute pas des « qualités de Nico, seulement qu’il était blessé pendant plus de deux mois et n’était pas en mesure de les montrer. Il génère des options et représente une menace permanente pour les adversaires », souligne Quique Setién, son entraîneur.

Reste à savoir si le principal intéressé sera capable de reproduire ses remarquables prestations en club sous le maillot de l’Equipe Nationale du Sénégal lors de ces deux matchs face au Bénin et contre le Brésil. C’est dans tout son intérêt.

wiwsport.com