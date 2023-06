L’entraîneur et analyste lamb Bakary Sakho s’est prononcé sur l’avenir de Balla Gaye 2 dans l’arène sénégalaise après le report de son combat contre Eumeu Sène.

À 36 ans aujourd’hui, Balla Gaye 2 est il au crépuscule de sa carrière ? Pour le coach Bakary Sakho c’est un oui catégorique. Celui qui trouve le report de son duel contre Eumeu Sène comme une énième preuve que le lion de Guédiawaye n’a plus la tête à la lutte, ni l’envie encore moins la détermination de revenir au top. Battu par Boy Niang lors de son dernier combat disputé en janvier 2023, l’ex roi des arènes a montré des signes étonnants de méforme. Physiquement dans le dur, le tombeur de Yékini a encore confirmé les doutes sur son état de santé après le dépôt d’un certificat médical ce jeudi au Cng pour faire annuler son combat face au Tay shinger initialement prévu ce 30 juillet.

« Balla Gaye n’a plus cette attitude de champion qu’on lui connaissait… »

Sans mettre de gants, le coach Bakary Sakho crache ses vérités sur le lutteur de Guédiawaye auteur de 22 victoires pour 6 défaites dans sa carrière.

« Je pense que Balla va arrêter sa carrière bientôt. Regardez son attitude depuis qu’il a perdu son combat contre Boy Niang. On ne sent pas que cette défaite lui fait mal. Lors de son premier face à face avec Eumeu Sène, il n’a pas montré une attitude d’un lutteur qui sort d’une défaite. Il rigolait et faisait comme si de rien n’était. Il n’a plus cette détermination, cette volonté et cette attitude de champion qu’on lui connaissait (…) Sa carrière est désormais derrière lui et il doit passer le flambeau à Sa Thiès. Tous ses derniers combats sont d’une médiocrité sans pareille. Balla est mort « intérieurement » et il n’a plus la volonté de se bagarrer pour reprendre sa place. C’est ce qui différencie nos athlètes avec les athlètes internationaux. Chez les boxeurs, on remet en jeu les titres de champion chaque année. Mais ici au Sénégal, quand on décroche le titre de roi des arènes, après c’est terminé. Il n’ya plus d’efforts derrière » a déclaré Coach Bakary sur youtube.

