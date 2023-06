C’est au Mozambique que s’est déroulée la 18ème édition du Congrès FIBA Afrique qui a pris fin ce samedi. L’instance du basket a renouvelé ses postes. L’ancien international Mathieu Faye va désormais diriger la zone 2 de la FIBA Afrique.

FIBA Hall of Fame 2021, double vainqueur de l’AfroBasket avec le Sénégal (1978 et 1980 dont il est le MVP), Mathieu Faye occupe désormais une fonction dans la FIBA Afrique. «Je confirme mon élection comme président de la Zone 2. C’est le président de Fiba-Afrique, Anibal Manave, qui a dirigé les travaux. Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. A mon retour à Dakar, je vais rencontrer la presse pour revenir sur les détails et contours de cette élection», a déclaré Mathieu Faye, au bout du fil du journal Le Quotidien.

La Zone 2 de la FIBA Afrique regroupe les pays de l’Afrique de l’Ouest avec le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie et la Sierra Leone. Il existe 7 zones en Afrique.

Il succède à Aya Pouye et de « terribles accusations » !

A la tête de la zone 2 depuis 2013, Rokhaya Pouye dit Aya pensait briguer un autre mandat. La Championne d’Afrique a fait part de sa surprise de voir sa candidature rejetée et estime qu’il n’ y a pas eu d’élection. « Je suis présentement à Maputo où se tient le congrès de la FIBA. Hier (vendredi), on devait élire le président de la Zone 2 mais il n’y pas d’élection. La FIBA Afrique m’a notifié à 15 minutes du scrutin que ma candidature est irrecevable car on m’a condamné dans l’affaire avec l’amicale des anciennes Basketteuses. Ce qui est faux car je me suis pourvue en cassation. Sur les 7 présidents de fédération de la zone 2, les 5 ont boycotté l’élection. Donc, il n’y a pas eu de vote. Je tenais à apporter cette précision et qu’on arrête de berner l’opinion nationale et internationale ». Un message qu’elle a partagé hier dans le forum des journalistes sportifs du Sénégal (ANPS).

Son successeur est ainsi accusé d’avoir transmis ce dossier juridique impliquant Aya à la FIBA. En attendant de savoir si la six fois championne d’Afrique va déposer un recours ou pas pour se battre jusqu’au bout avec son compatriote Mathieu Faye, ce dernier est bien sur la photo des 7 présidents des zones de la FIBA Afrique pour le mandat 2023-2027.

