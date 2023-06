Le milieu de terrain sénégalais a inscrit l’unique but de la victoire de son équipe face au Riga FC ce vendredi (1-0).

Sans victoire en Championnat sur ses deux derniers matchs, dont une défaite (2-0) à Jelgava en tout début de semaine, Valmiera s’est repris de manière probante. À domicile, ce vendredi après-midi lors de la 18e journée de Virsliga, les hommes de Jurgis Kanls ont infligé au Riga FC sa toute première défaite de la saison en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0).

Titulaire, tout comme son équipier et compatriote Meissa Diop, Mohamed Victor Diagne a marqué l’unique but de cette rencontre, signant au passage sa première réalisation de la saison. Avec ce succès, Valmiera conforte sa place sur le podium (3e). De son cooté, le Riga FC (1er) des Sénégalais Bachir Ngom, Mor Talla Gaye et Ousseynou Niang voit son rival le RFS revenir à un petit point.

🔥 Aizraujošā spēlē @valmierafc gūst iespaidīgus vārtus, kas ļauj svinēt uzvaru pār līdervienību @RigaFC_Official! 📷 Jānis Līgats#OptibetVirsliga pic.twitter.com/c32JaeQ8z6 — Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 9, 2023

