Contrairement à tout ce qui s’est dit sur l’absence d’Edouard Mendy pour ce regroupement de juin, elle est loin l’idée d’un divorce entre le gardien de but et Aliou Cissé. Le sélectionneur est revenu sur la raison de la non convocation.

C’était la mise au point ! Edouard Mendy n’a pas été écarté par Aliou Cissé qui a parle du gardien de but en confirmant son statut de gardien numéro 1 dans la sélection nationale en conférence de presse hier suite au premier galop d’entrainement des Lions. « Je ne le dirais jamais assez, Edouard Mendy fait partie des meilleurs gardiens. Comme vous le savez, lui et d’autres dans l’équipe, ont vécu une saison très difficile, très compliquée. Mais cela n’enlève rien du tout des qualités, du standing de ce garçon la. Aujourd’hui, c’est le gardien numéro 1 de l’équipe nationale du Sénégal quand il est en forme. Cela est clair et net » a déclaré sans détours le patron de la tanière.

Ainsi, en raison de sa saison compliquée à Chelsea ou il a perdu sa place de titulaire en plus d’avoir contracte une blessure l’éloignant des pelouses, Aliou Cisse a décidé « en amont » précise-t-il de laisser reposer Mendy. « Les réalités d’aujourd’hui font qu’il revient de blessure et cette année était compliquée. En amont, on a discuté et on a été d’accord que la meilleure manière de l’aider, c’est de rester en famille et se préparera pour la saison prochaine. Et il pourra revenir encore plus fort. En tout cas, il a tout mon soutien, ma confiance et je prie pour lui que rapidement il trouve un club et qu’on puisse retrouver le Edouard Mendy qu’on connaissait ».

wiwsport.com

wiwsport.com