Les Dogues auraient ciblé l’attaquant sénégalais pour se renforcer en attaque cet été.

Annoncé sur le départ l’été dernier, Habib Diallo est finalement resté en Alsace, pour le plus grand bonheur des supporters de Strasbourg. Auteur d’une excellente saison (20 buts en 37 matchs de Ligue 1), l’attaquant sénégalais a été l’homme fort du maintien du Racing. Et maintenant, il suscite de très grosses convoitises dans le marché et Strasbourg devrait le vendre.

Selon les informations de L’Équipe, l’ancien joueur du FC Metz figurerait bien dans les petits papiers de Lille. Qualifiés pour les barrages de Ligue Europa Conférence la saison prochaine, les Dogues se préparaient à plusieurs départs en attaque cet, dont celui de Jonathan David qu’ils espéraient remplacer par Diallo. Également, le LOSC est sur la piste menant à l’attaquant nigérian de La Gantoise Gift Orban (20 ans).

Mais pour recruter Habib Diallo, Lille devra faire face à la concurrence anglaise. Le Sénégalais aurait déjà des touches en Angleterre avec l’intérêt grandissant de West Ham et de Burnley, leader de Championship et promu en Premier League la saison prochaine. D’autre part, des sources précisent que Strasbourg ne souhaite pas lâcher son attaquant vedette pour moins de 23 millions d’euros.

wiwsport.com