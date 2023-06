Salif Diao est reconnu comme le premier sénégalais vainqueur de la Ligue des Champions (Liverpool ; 2005) mais il convient de préciser qu’il n’a joué qu’un seul match dans ce parcours face à l’Olympiakos au premier tour. En 2018, Sadio Mané devient le premier Sénégalais à jouer une finale de Ligue des Champions. En prélude de la finale de ce samedi 10 juin entre Manchester City et l’Inter Milan où aucun sénégalais ne va figurer, zoom sur la première d’un Lion de la Teranga.

L’histoire s’est écrite… 26 mai 2018, au stade Olympique de Kiev, le Real Madrid affronte Liverpool dans ce qui est la finale de la 63e édition de la Ligue des Champions UEFA. L’ambiance des grands soirs de football se faisait sentir et ressentir aux sonorités des feux d’artifices. Dans le tunnel, des visages concentrés et prêts à en découdre sur la pelouse. La caméra zoome sur certains acteurs supposés attendus pour sortir le grand jeu. Parmi eux, ce numéro 19 des Reds à la coiffure teintée dorée. Sadio Mané (26 ans) a le sourire sur le visage et se permet même d’échanger quelques mots avec un des ramasseurs de balle. Il y a de quoi. L’international sénégalais devient ce soir-là, le premier joueur sénégalais a démarré une finale dans cette Coupe aux grandes oreilles. Depuis sa création, le Sénégal, pays de foot, pays de grands footballeurs, n’a jamais connu la joie de voir son fils participer à ce dernier match européen.

Jules François Bocandé, Boubacar Sarr Locotte, El Hadj Diouf, Henry Camara, Souleymane Camara, Moussa Sow, Papiss Demba Cissé, Dame Ndoye, Demba Ba n’ont pas réussi malgré toutes leurs prouesses dans le Vieux Continent. Ce fils de Bambali l’a fait. Lors de sa toute première campagne dans la compétition. Arrivé il y a juste deux ans sur les bords de la Mersey en provenance de Southampton, le joueur formé à Génération Foot cherchait sa légende. Il l’a écrit.

Le soir où il faut briller, le soir où il faut laisser son étoile s’accrocher à jamais sous les cieux du gratin du ballon rond. Sadio est déjà connu comme un bon joueur de Premier League, il peut devenir un joueur de classe mondiale. La scène est parfaite pour y arriver. En face de lui, les doubles vainqueurs en titre de cette Coupe en véritables protagonistes. Cristiano Ronaldo¸ Sergio Ramos, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Raphael Varane et j’en passe. Ils ont déjà laissé leur trace sur le trophée. Place à Nianthio.

Le match s’est joué… Auteur de 8 buts en 10 matches disputés dont un triplé en huitièmes de finale aller face à Porto, le numéro 19 des Reds de Liverpool aborde cette finale avec plusieurs records battus dont celui du plus grand nombre de buts inscrits par un sénégalais en phase finales de Ligue des Champions, du premier sénégalais auteur d’un triplé en LDC, etc. Sadio est un élément essentiel du dispositif de Jurgen Klopp aux côtés de Roberto Firmino (10 buts) et de Mohamed Salah (10 buts). Il est aligné d’entrée par le technicien allemand sur le côté gauche de l’attaque des Reds. Dès l’entame du match, Mané et ses coéquipiers, mettent le pied sur le ballon et lance la première offensive. Donnant le coup d’envoi, les poulains de Klopp vont vite perdre le cuir mais vont le récupérer aussitôt après grâce à Milner qui fait la passe au Sénégalais. Ce dernier s’appuie sur Salah qui tente de le retrouver dans la surface mais va être stoppée de justesse par Varane. Cette action à la toute première minute de Liverpool sera suivie par une autre du Real Madrid. Cristiano Ronaldo, lancé sur le côté, retrouve Modric à l’entrée de la surface qui décale Ramos. Le défenseur madrilène centre dans la surface mais Isco était hors-jeu. La rencontre va se fermer par la suite. Le capitaine des Merengues va se distinguer à la 30e minute lors d’un contact avec Mohamed Salah. L’international égyptien va être obligé de sortir en pleurs en cédant sa place à Adam Lallana. Un seul tir cadré des deux côtés même si les poulains de Zidane ont la possession.

De retour des vestiaires, les champions en titre vont continuer à pousser et à mettre la pression sur la défense des Reds. Ce pressing va payer à la 51e minute de jeu. Karim Benzema va induire Lorius Karius à la faute pour propulser le ballon au fond des filets. 1 but à 0 pour la Maison Blanche. Mais cet avantage ne va pas durer. L’histoire va continuer à s’écrire. Sadio Mané va être à la réception d’une déviation de Dejan Lovren, à la suite d’un corner de James Milner (55e minute). Il devient le premier sénégalais buteur lors d’une finale de Ligue des Champions. Sa soirée pouvait être plus belle si Gareth Bale n’avait pas inscrit ce doublé (66e et 83e minute) pourtant entré eu jeu à la 61e minute.

Le Real Madrid allongeait son histoire avec sa troisième Coupe d’affilée et sa 13e depuis le début. Mais la belle histoire restera sans doute celle de l’enfant de Bambali qui n’est plus le même joueur depuis ce soir du 26 mai 2018 malgré la défaite. Par cette prestation remarquable de son chouchou, le football sénégalais se donne le droit de rêver plus grand. A jamais le premier…

