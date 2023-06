L’idée d’un match amical entre le champion d’Afrique, le Sénégal, et le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, est de plus en plus évoquée. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions, a précisé qu’il n’y avait jamais eu de pourparlers en ce sens.