Pour sa participation aux 16es Jeux Mondiaux Special Olympics, le Sénégal nourrit des objectifs ambitieux : le podium sur toutes les six disciplines auxquelles il prendra part. C’est que nous confié le Directeur National, Assane Thiam.

Le Sénégal est prêt pour les 16es Jeux Mondiaux de Berlin. C’est ce que le Directeur national du Special Olympics, Monsieur Assane Thiam. « Nous préparons ces Jeux de Berlin depuis plus de six et nous sommes prêts pour y aller et défendre dignement le Sénégal. Durant notre préparation, nous étions à Mbour parce que c’est un lieu qui nous offre un meilleur cadre par rapport aux infrastructures en place ».

Pour passer de 19 à 34 athlètes, les Special Olympics du Sénégal ont dû compter sur des bonnes volontés et des accompagnateurs. Des gens qui ont travaillé d’arrache-pied pour offrir une meilleure équipe au Sénégal. « Le travail des accompagnants n’est pas facile, parce que nous avons des personnes engagées à aller chercher nos athlètes pour les former et les offrir des cadres d’expression de leurs talents. Aujourd’hui, nous avons des déficients intellectuels avec qui nous avons passé des jours et des nuits pour être en mesure à la veille de ces échéances de nourrir des attentes. Notre objectif c’est d’être sur le podium dans toutes les six disciplines », a ajouté le Directeur National des Special Olympics.

