Du 27 au 29 mai, les joueurs U17 du Centre de Formation de Football Challenge ont participé au tournoi organisé par le Festival D’Armor en France. Ils étaient les seuls représentants africains, aux côtés de l’Académie Marocaine Mohammed VI, parmi les seize équipes participantes. Le Centre de Formation, basé à Dakar au Lac Rose, a réalisé une performance remarquable lors de ce tournoi.

Placé dans la poule A, le CFC a affronté des clubs français renommés tels que l’En Avant Guingamp, Valenciennes VAFC, ainsi que le club américain Kansas City FSA. Avec détermination et talent, les jeunes joueurs ont réussi à remporter leurs deux matchs contre Valenciennes et Kansas City, respectivement avec des scores de 3-1 et 2-0. Malgré une défaite face à Guingamp sur le score de 1-0, le CFC s’est qualifié pour les quarts de finale.

Face à leur partenaire de coopération, le Stade Brestois 29, les joueurs du CFC ont livré un match intense et équilibré. Après un score nul de 1-1 à la fin du temps réglementaire, les deux équipes se sont affrontées lors de la séance de tirs au but. Dans un suspense haletant, le CFC a réussi à prendre l’avantage et à remporter la victoire, franchissant ainsi un nouveau palier dans le tournoi.

Les espoirs étaient élevés pour le CFC lors de la demi-finale contre les Portugais du Sporting Clube de Braga. Malheureusement, le sort de l’équipe s’est joué une fois de plus lors de la séance de tirs au but, avec une élimination déchirante pour les joueurs du CFC.

Malgré cette défaite, le parcours de l’équipe a été exceptionnel, terminant à une honorable quatrième place sur seize équipes participantes. Lors du tournoi, Samba Hann Diop, joueur talentueux du CFC, s’est distingué en remportant le titre de meilleur joueur. Le président du CFC, Cheikh Tidiane Mbaye, exprime sa joie et sa fierté face aux performances exceptionnelles de l’équipe lors de ce tournoi international. Il déclare : “Nous sommes extrêmement fiers de nos jeunes qui ont démontré un talent exceptionnel et une détermination sans faille tout au long du tournoi. Leur parcours remarquable et leur quatrième place témoignent de la qualité de notre centre de formation et de la passion du football qui règne au Sénégal.” Il ajoute : “Ce tournoi a été une occasion unique pour nous de montrer au monde entier que le Sénégal regorge de jeunes footballeurs talentueux. Nous sommes déterminés à continuer à développer nos infrastructures et à offrir les meilleures opportunités à nos joueurs pour qu’ils puissent atteindre leur plein potentiel.”

Le président Mbaye remercie chaleureusement tous les partenaires, notamment le Stade Brestois 29, pour leur soutien indéfectible. Il conclut en déclarant : “Le Challenge Football Center est en train de devenir une véritable figure montante du football sénégalais. Nous sommes résolus à poursuivre notre mission de former et de promouvoir les jeunes talents afin de contribuer au développement du football dans notre pays. Ce tournoi a été un premier pas réussi vers de nombreuses victoires futures, et nous sommes impatients de continuer à écrire notre histoire dans le monde du football sénégalais. »

