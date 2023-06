Très surpris de la nouvelle concernant le report du combat de Balla Gaye 2 contre Eumeu Sène, le coach du lion de Guédiawaye a affirmé ne pas être au courant de la maladie de son poulain.

Apparemment Lamine Faye dit Lamine Golo n’était pas au courant du report du combat entre Balla et Eumeu initialement prevu ce 30 juillet. Il n’a pas non plus était mis dans la confidence quant à la maladie de son poulain qui le motif du renvoi de ce choc. Coach attitré de l’ex roi des arènes, il révèle par ailleurs qu’il avait des doutes sur la tenue du combat.

« Je n’étais pas au courant (du report du combat je le jure. Je n’ai pas vu Balla Gaye depuis son combat contre Boy Niang et il n’est pas venu s’entraîner à l’école de lutte depuis très longtemps. C’est vrai que j’avais des doutes quant à la tenue de son combat face à Eumeu Sène car il ne m’a jamais dit qu’il voulait lutter. Avant quand il avait un combat, on était ensemble pour le préparer mais maintenant ce n’est plus le cas. On a aucun problème mais je ne suis plus trop proche de lui comme avant parceque je m’occupe de mon travail et de mon business la plupart du temps… » a confié Lamine Faye sur Jambaar News.

