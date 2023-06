Après avoir été l’un des premiers à sonner l’alerte sur la non tenue du combat entre Balla Gaye et Eumeu Séne, Fadam 2 revient à la charge avec de nouvelles révélations suite au report de ce combat qui était prévu pour le 30 juillet.

C’est sans doute l’un des seuls à n’avoir pas été surpris. Même s’il n’avait pas évoquer la maladie de Balla Gaye 2, Fadam 2 avait crié sur tous les toits qu’un troisième duel entre BG2 et Eumeu Séne n’allait pas avoir lieu cette saison mettant en avant le mauvais état physique du fils de Double Less. L’ancien lutteur de l’écurie Mory Fadam ajoute maintenant que Balla Gaye 2 n’affrontera plus jamais Eumeu Séne dans sa carrière, ni cette saison encore moins la saison prochaine.

« Ceux qui connaissent la lutte ne sont pas surpris de ce report. Connaissant Balla Gaye 2 en plus de l’avoir suivi durant toute sa carrière, je savais qu’il n’allait pas pouvoir lutter contre Eumeu Séne et je l’avais dit il y’a six mois de cela. J’ajoute que s’il veut continuer sa carrière, il devra aller se soigner sérieusement. Je vais vous faire une nouvelle confidence, Balla Gaye n’affrontera plus Eumeu Séne le restant de sa carrière . C’est terminé entre les deux. Même si Balla est guéri il affrontera un autre adversaire et je pense même que ce sera un jeune lutteur » a t’il confié dans une vidéo de ses chroniques postée sur YouTube.

« C’est dommage que le staff d’Eumeu Séne n’avait pas vu venir »

Il conseille ainsi à Eumeu Séne de se mettre déjà dans les dispositions pour se trouver un autre adversaire s’il ne veut pas perdre plus de temps dans sa carrière.

« Eumeu Séne doit prendre sa carrière en main. Il ne doit plus rester une saison sans lutter. Je l’avais déjà prévenu que ce combat n’allait pas avoir lieu. Il doit se chercher d’autres adversaires comme Tapha Tine ou Sa Thiès. Ce sont des combats que tous les amateurs réclament (…) Eric Favre avait essayé de démarcher le combat entre Tapha Tine et Eumeu Séne, malheureusement Eumeu s’était dérobé. Pourtant c’était un combat qui s’imposait. C’est dommage que le staff d’Eumeu n’avait pas vu venir cette situation » note Fadam 2.

