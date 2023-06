La présence de trois arrières gauches dans le groupe de Cissé avait fait beaucoup parler lors de la publication de la liste la semaine passée.

C’était l’occasion aujourd’hui pour le sélectionneur d’expliquer les convocations d’Ismael Jakobs, Abdallah Ndour et Fode Ballo-Toure. El Tactico dit miser sur la polyvalence de certains joueurs pour équilibrer son effectif.

« Comme vous le savez, j’ai toujours privilégié la polyvalence de certains joueurs. Il nous est arrivé lors d’un match où nous jouions en 4-4-2, de devoir avancer Sadio Mané sur le côté gauche et le positionner à côté de l’attaquant de pointe. Nous avons également la possibilité de ramener un joueur comme Jakobs. Si vous suivez ses performances à Monaco, vous saurez qu’il ne joue pratiquement jamais en tant qu’arrière latéral gauche, mais est souvent positionné plus haut, excentré sur le côté gauche. Nous avons déjà eu à le faire lorsque SALIOU était là, en avançant Jakobs et en laissant Ballo derrière. Tout dépend des matchs et parfois nous avons besoin d’être plus solides sur notre côté gauche en renforçant notre défense avec deux joueurs à vocation défensive. En réalité, je joue sur la polyvalence des joueurs, comme c’est le cas pour Jakobs. Si je décide de l’avancer, je sais qu’il nous manquera un défenseur, c’est pourquoi Abdallah est là pour renforcer ce secteur ».

