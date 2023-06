Le tirage au sort de la 26e édition de l’AfroBasket Féminin s’est déroulé ce vendredi à Maputo (Mozambique). 12 équipes sont reparties en 4 poules de 3. Le Sénégal, sélection la plus titrée de cette compétition loge dans le groupe C.

En phase de poule de l’AfroBasket 2023, le Sénégal jouera le Mali et l’Ouganda. Ces trois équipes composent la poule C. Dans le groupe A, le Rwanda pays hôte, l’Angola et le ticket qualificatif de la zone 2+3.

Le Cameroun, le Mozambique et la sélection qui disposera du « Wild Card » soit l’invitation sont logés dans le groupe B. Et dans la poule D, le Nigeria, l’Égypte et la RD Congo.

L’équipe nationale du Sénégal dirigée par Moustapha Gaye va démarrer sa préparation ce lundi 12 juin avec une présélection de 19 joueuses. Lors de leur dernière sortie en 2021, les Lionnes avaient enregistre un cuisant échec avec une 4e place au classement final derrière le Cameroun, le Mali et le Nigeria.

L’AfroBasket Féminin 2023 aura lieu du 23 juillet au 6 aout prochain à Kigali (Rwanda).

