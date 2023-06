Le coordonnateur de la structure Gaston Productions a annoncé le plan B qu’ils comptent mettre en place après le report du combat entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène.

C’est depuis la ville de Touba que Abdou Lahat Ndiaye s’est prononcé sur le report du combat entre Balla Gaye et Eumeu Sène. Sur lutte TV, l’acolyte de Makane Mbengue dit trouver cette décision logique avant d’annoncer une autre affiche qui pourrait éventuellement se tenir le 30 juillet.

« Le report est logique. Mais nous avons préparé cette journée du 30 juillet et nous avions fait une demande pour la régularisation du combat Modou Lô v Boy Niang. Nous attendons le feu vert de Bira Sène et du CNG qui peut arriver à tout moment. C’est vrai que ce sera très difficile de le tenir en cette fin de saison parce qu’elle est presque terminée et il y’a les élections présidentielles dans huit mois. Mais nous sommes en train de voir si le combat peut se tenir avant la fin de l’année 2023 ou en début d’année 2024 ».

Wiwsport.com