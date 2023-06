Désireux de renforcer son secteur offensif, l’AC Milan aurait dans le viseur l’ailier sénégalais Ismaïla Sarr.

L’AC Milan a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions édition 2022-2023 et a terminé en quatrième position de la Serie A. Cependant, les Rossoneri ont connu une fin de saison mitigée en raison d’une attaque parfois en difficulté, avec l’absence de joueurs clés lors des grandes rencontres. C’est pourquoi l’équipe milanaise cherche à renforcer son secteur offensif.

Selon la Gazzetta dello Sport, les Milanais suivent de près l’ailier sénégalais de 25 ans Ismaila Sarr. Arrivé à Watford en 2019, l’ancien joueur de Génération Foot est également convoité par des clubs anglais tels que Aston Villa ou West Ham. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 39 matchs de championnat cette saison, Sarr pourrait rapporter une belle somme à Watford, d’autant plus que son contrat arrivera à échéance en juin 2024 et qu’il est estimé à 20 millions d’euros.

Cependant, il reste à voir si l’AC Milan sera capable de convaincre le club anglais de céder Sarr à un prix raisonnable, car Watford n’a jamais voulu le vendre à un prix inférieur à celui qu’il l’a acheté du Stade Rennais en 2019 (30 millions d’euros).

wiwsport.com