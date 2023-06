Aliou Cissé qui ne convoque pas Mbaye Diagne est devenu une incohérence pour les observateurs. Cela, depuis que l’attaquant est devenu le meilleur buteur sénégalais de la saison (25 buts TTC). Face à la presse ce jeudi, le sélectionneur des Lions s’est expliqué évoquant un choix sportif.

Pour justifier l’absence de Mbaye Diagne, le patron de la tanière a cité les concurrents de Mbaye Diagne. Et même s’ils n’ont pas fait mieux que lui cette saison, en Équipe Nationale, ils répondent aux attentes estime le coach.

« Ma position n’est pas facile, il faut parfois que je choisisse entre 1500 – 2000 joueurs sénégalais. Et si je pouvais tous les choisir, je le ferais. Mais je ne peux pas. J’ai seulement droit à 23 joueurs. En réalité, c’est vrai qu’il n’était pas là et qu’il a marqué des buts, mais d’autres ont marqué aussi. Boulaye Dia a marqué des buts dans un championnat beaucoup plus élevé que celui de la Turquie. Je peux dire aussi que Habib a marqué beaucoup de buts en Ligue 1. Donc, à partir de là, je pense qu’en Équipe Nationale, on a toujours fait des sorties, on a toujours marqué des buts. On n’a pas aussi un déficit à ce poste là. Boulaye Dia est capable de jouer, Sadio Mane, Habib Diallo, Bamba Dieng, Nicholas Jackson, Iliman Ndiaye aussi. Vous voyez, que des attaquants. Il faut quand même que je garde l’équilibre de l’équipe On a assez d’attaquants et je suis satisfait d’eux. C’est juste des choix sportifs » a déclaré Cisse qui a fait face à la presse au stade annexe de Diamniadio suite au premier galop d’entrainement des Lions, ce jeudi.

Je n’ai aucun problème avec aucun joueur….

Si aujourd’hui, on parle beaucoup du retour de Mbaye Diagne en EN, c’est la suite logique de cette vidéo virale d’Aliou Cissé en juin 2022 ou il « sermonnait » le joueur de trouver un club et d’être compétitif. Une année plus tard, Diagne a tenu sa promesse mais n’est toujours pas convoqué.

« Il n’est pas là, il n y a pas de croix ou rien de mystérieux dans cela. C’est un garçon que j’ai pris et peut-être entre juin et décembre, les réalités seront autres et il reviendra. Il n ‘y a pas de fixation sur un joueur ou un autre. J’essaie de sélectionner et d’être le plus juste possible. Je n’ai aucun problème avec aucun joueur…. Mbaye Diagne est déjà venu, c’est un garçon que je connais, que je fréquente. On a fait la CAN 2019 ensemble et il doit continuer simplement sa route, à travailler » s’est longuement explique le sélectionneur, évoquant dans le passé son choix entre Habib Diallo et Famara Diedhiou.

A cela s’ajoute, sa volonté de rester dans la continuité. « Cela ne m’intéresse pas d’amener 30 joueurs et ne pas pouvoir travailler parce que nous sommes dans des situations ou il faut que l’on répète. Et pour répéter, il faut restreindre le groupe. Vingt-six joueurs déjà, je trouve que c’est beaucoup. Il ne faut pas aller plus loin que cela. Maintenant si c’est vrai que je pouvais aller à 30, on verrait les noms de certains joueurs qui sont dans ma tête mais ce n’est pas le cas. Moins on est, mieux c’est. »

