«Abdou Diallo a fait 15 apparitions sous le maillot du RBLeipzig, dont 8 en Bundesliga, 5 en Ligue des champions et 2 en DFB-Pokal. Lors du match à domicile contre le Hertha BSC, Abdou Diallo avait également marqué un but pour notre club ! Merci pour l’année ensemble et ton engagement, Abdou ! Seulement le meilleur pour vous», a publié le club allemand sur son compte Twitter.

Prêté cette saison par le PSG au RB Leipzig pour retrouver du temps de jeu, Abdou Diallo aura vécu une saison contrastée outre-Rhin. Blessé au genou et écarté des terrains plus de trois mois à partir de janvier, l’international sénégalais a par la suite vu son temps de jeu s’effilocher, participant à seulement 45 minutes de jeu en 2023. Ce jeudi, le RB Leipzig a logiquement annoncé que le joueur retournerait au PSG cet été.

