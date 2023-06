2022-2023, c’est la saison de la révélation pour Andy Diouf. Arrivé en prêt du Stade Rennais l’été dernier, le milieu de terrain franco-sénégalais s’est imposé au FC Bâle. Ses prestations ont même convaincu à la formation suisse qui a décidé de lever l’option d’achat sur son transfert, et donc de s’attacher définitivement de ses services jusqu’en 2027.

🔴🔵 @FCBasel1893 midfielder Andy Diouf is the 2022/23 #UECL Young Player of the Season! 👏 #UECLfinal

Cerise sur le gâteau, Andy Diouf a été élu meilleur jeune joueur de la Ligue Europa Conférence 2022/23 et dans l’équipe type de la compétition. À 19 ans, il a été l’homme fort des Bâlois, auteurs d’une campagne historique en C4. Diouf a signé 3 buts et délivré 2 passes décisives lors des 14 matchs qu’il a disputé dans cette édition de Ligue Europa Conférence.

👕✨ Introducing the 2022/23 UEFA Europa Conference League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.

Who would be your captain? ©️🤷‍♂️#UECL #UECLfinal pic.twitter.com/6SUaoc6lXH

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 8, 2023