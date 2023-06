Initialement prévu ce 30 juillet, le combat entre Balla Gaye et Eumeu Sène est officiellement reporté à la saison prochaine. Cette décision est motivée par la maladie du Lion de Guédiawaye.

Les amateurs de lutte devront prendre leur mal en patience pour revoir un troisième duel entre Balla Gaye 2 et Eumeu Sène. En effet le fils de Double Less n’est pas apte à disputer ce combat d’après son manager Bassirou Babou qui a déposé un certificat médical ce jeudi au Cng.

« Balla Gaye 2 est actuellement malade et je l’ai amené hier chez le médecin qui lui a prescrit une ordonnance avant de me faire une déchare que j’ai remis au Cng. Le médecin a été très clair, Balla Gaye doit se reposer et ne doit faire aucune activité physique pendant au moins deux semaines. Donc son combat contre Eumeu Sène ne se tiendra pas. Le verdict du médecin du CNG n’est pas encore tombé mais je suis sûr que Balla ne peut pas lutter le 30 juillet…. » a t’il déclaré au micro de Gaston Productions.

Joint au téléphone, le promoteur Makane Mbengue a confirmé l’information avant de rassurer les amateurs sur la tenue de ce comnat en début de saison prochaine. « Oui effectivement Balla Gaye est malade. Le combat ne pourra plus se tenir ce 30 juillet. Je ne sais pas de quoi il souffre réellement mais si tout se passe bien, on organisera le combat en fin 2023 entre octobre et novembre s’il plaît à Dieu » a confié le fils de Gaston Mbengue.

