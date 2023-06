Deuxième au classement du groupe L, derrière le Sénégal déjà qualifié pour la prochaine joute continentale, le Bénin, totalement relancé dans la course à la qualification à la faveur de sa victoire sur tapis vert contre le Rwanda (3-0), aura besoin d’un résultat positif face aux champions d’Afrique en titre pour continuer de croire à sa qualification. Et pour ce faire, Gernot Rohr misera sur une bonne défense.

Intraitable, le Sénégal, auteur jusqu’ici d’un carton plein avec quatre victoires au compteur, affrontera le 17 juin à Cotonou les Guépards du Bénin lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Pour contrarier la bande à Sadio Mané, le technicien franco-allemand a levé un coin de voile sur la stratégie qu’il va adopter face à la redoutable machine sénégalaise.

Dans ses propos, Gernot Rohr a laissé entendre que son équipe doit rester costaude défensivement. « Face au Sénégal, on veut jouer. Nous sommes à la maison, nous n’avons pas de complexe. Nous savons que cela va être difficile, mais il faut jouer avec des fondations solides. Si vous voulez jouer et vous jeter tout de suite dans la gueule du loup, cela ne va pas être facile. Il faut d’abord avoir une bonne assise défensive. Nous avons beaucoup plus de joueurs offensifs qui jouent au plus haut niveau que de défensifs. Il faut avoir une équipe conquérante qui peut procéder par des attaques rapides. Nous ne sommes pas prétentieux et nous ne pensons pas pouvoir dominer ou avoir une position de balle de 80% contre le Sénégal », a déclaré le sélectionneur national des Guépards du Bénin lors d’une conférence de presse au stade de l’Amitié Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou, où il a annoncé une liste des 25 joueurs qui défieront les Lions de la Téranga du Sénégal le 17 juin 2023 à Cotonou.

wiwsport.com