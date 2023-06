En vue de la participation à la 28e ́edition de l’Afrobasket féminin pŕevue du 28 juillet au 6 août 2023 à Kigali au Rwanda, le Directeur technique national, par ailleurs entraîneur national par intérim, Moustapha Gaye, a dévoilé une liste de 19 joueuses.

Une liste composée quasiment de joueuses évoluant à l’étranger et dont une bonne partie avait été présélectionnée, l’année dernière, pour un camp en régime externat, au Stadium Marius Ndiaye. Mais la grosse surprise dans la liste du coach intérimaire réside dans la présélection de Yacine Diop. Sans club depuis deux ans, l’internationale sénégalaise avait tourné le dos au basket pour se consacrer au… rap. Après les Etats-Unis, l’aventure en France n’aura duré que le temps d’une rose. Après seulement 6 journées en Ligue féminine, Yacine Diop avait décidé de quitter Charnay Basket, la formation du Rhône.

Revenue de l’Afrobasket au Cameroun «très fatiguée» avec une décevante quatrième place, elle avait exprimé son désir de faire un break dans sa carrière, n’étant plus en phase avec les exigences du basket pro. Comme l’avaient d’ailleurs souligné les responsables du club. A 28 ans et après deux ans sans avoir foulé les par- quets, Yacine Diop se retrouve ainsi dans la présélection pour Kigali. Reste à savoir dans quel état de forme physique se trouve celle qui avait été élue meilleure joueuse de l’Afrobasket U18 en 2012 et chouchou du public sénégalais lors des derniers Afrobasket.

Source : Le Quotidien