Bafa Guèye a été porté à la tête de l’équipe nationale de lutte du Sénégal en remplacement à Ambroise Sarr qui avait laissé le siège vacant depuis son départ au mois de mars. L’ancien adjoint s’est dit prêt à rentrer dans son nouveau costume d’entraîneur principal.

Ce sera désormais à Bafa Guèye d’ouvrir une nouvelle page de l’histoire de la lutte sans frappe avec l’équipe nationale du Sénégal. Le technicien sénégalais par ailleurs professeur d’EPS à Bassoul était jusqu’ici coach régional de Fatick et adjoint d’Ambroise Sarr qui a dirigé la sélection pendant 45 ans avant sa démission il y’a un peu plus de deux mois. Le natif de Saint-Louis reprend ainsi le flambeau avec la mission de redynamiser une équipe nationale qui a perdu de son lustre surtout après l’énorme échec lors du dernier tournoi de la CDEAO où le Sénégal a perdu son titre au profit du Niger.

Conscient de la lourdeur de la tâche qui l’attend même s’il ne sera pas en terrain inconnu, le nouvel entraîneur du Sénégal espère bénéficier de l’accompagnement d’Ambroise Sarr mais aussi du soutien des entraîneurs régionaux pour faire briller à nouveau le Sénégal en lutte sans frappe.

« Nous allons nous mettre au travail. Ce sera une tâche difficile parce que le Sénégal regorge beaucoup de talents en lutte, mais on est habitué car on a était dans la direction technique pendant longtemps. On va essayer de rassembler tous les entraîneurs des différentes régions du pays pour travailler ensemble pour le bien de l’équipe nationale. Ambroise Sarr est mon premier conseiller. J’ai été son adjoint pendant des années et j’ai beaucoup appris de lui. Bien évidemment je vais continuer à le consulter et à travailler avec lui s’il plaît à Dieu » a confié Bafa Guèye.

