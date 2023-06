L’équipe nationale de rugby participera à la prochaine pré-qualification des JO de Paris 2024, prévue du 24 au 25 juin à l’île Maurice. Le tirage au sort a été effectué hier. Le Sénégal est logé dans la poule C avec le Cameroun, la Côte d’Ivoire et l’Égypte.

Selon certains observateurs de la balle ovale, la poule C est considérée comme celle de la mort. Babacar Diatta et son équipe se préparent pour bien entamer la pré-qualification des JO de Paris 2024 prévue du 24 au 25 juin à l’île Maurice. Selon le sélectionneur national du rugby à VII, le tirage n’est pas favorable pour aucune équipe, car tout se passe sur le terrain, et son équipe est fin prête.

Pour le sélectionneur national, Babacar Diatta, les autres nations de cette poule ne sont pas plus fortes que le Sénégal. « Ce tournoi à l’île Maurice, nous allons le jouer pour chercher une place à celui du Zimbabwe. Nous sommes dans une poule très compliquée avec des équipes compétitives, mais pas plus fortes que le Sénégal. J’avoue que nos adversaires peuvent être plus prêts physiquement, mais au niveau du jeu, je pense que mes protégés seront à la hauteur. Les garçons travaillent beaucoup pour bien démarrer le tournoi, car ils savent où ce tournoi peut les amener », a déclaré Babacar Diatta, avant d’ajouter que « l’objectif premier du Sénégal est de faire partie des 4 premiers ».

Comme toutes les autres nations qui participent à cette pré-qualification, elles ont des objectifs différents. L’objectif de l’équipe nationale du Sénégal rugby à VII, c’est de décrocher la qualification pour le tournoi du Zimbabwe. « On ne va pas participer juste pour participer. Les garçons vont jouer pour défendre les couleurs du Sénégal et surtout essayer d’atteindre notre objectif premier qui est de faire partie des 4 premières nations, synonyme d’une qualification pour le tournoi du Zimbabwe. Mais si l’occasion se présente, on essaiera de remporter ce tournoi, car on a les joueurs qu’il nous faut pour ça et ils ont la motivation et le courage pour le faire », soutient avec conviction Babacar Diatta dans les colonnes de Stades.

