Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a annoncé qu’il comptait faire tourner son effectif pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires face au Bénin, le 17 mai prochain à Cotonou.

Qualifié pour la prochaine joute continentale à deux journées de la fin des éliminatoires, le Sénégal est intraitable dans ce groupe L qu’il partage avec le Rwanda, le Bénin et le Mozambique. Avec quatre succès en autant de sorties, les Lions sont premiers du groupe avec dix buts marqués et seulement deux encaissés. Ainsi, pour le compte de la 5ème journée contre les Guépards du Bénin , le technicien sénégalais compte bien profiter de cette occasion pour faire tourner son effectif.

« Lors de la publication de la liste, j’ai annoncé que nous étions à disposition de 20 joueurs. Certains garçons ne sont pas présents aujourd’hui en raison d’impératifs personnels, ce qui est tout à fait compréhensible. Nous avons donc commencé notre première séance en nous concentrant sur la reprise, la conservation et l’amélioration de la technique des passes. Demain, nous rentrerons davantage dans le vif du sujet. Notre objectif est de préparer la 5ème journée contre le Bénin, qui est très importante pour nous car elle nous permettra de continuer à progresser et de donner du temps de jeu à certains joueurs qui s’entraînent bien mais qui n’ont pas encore eu l’opportunité de commencer un match« , a fait savoir le boss lors de son face à face avec la presse cet apres midi à la fin de la première séance d’entraînement du groupe.

Toutefois, cette décision ne s’appliquera qu’au duel contre les Guépards du Bénin. « Nous tenterons de constituer une autre équipe pour le match contre le Brésil », assure-t-il. L’enjeu est d’essayer d’obtenir un résultat positif face à l’un des géants du football pour ainsi gagner des points précieux au classement des meilleures nations de football.

« Sachant que sur les 26 joueurs présents, beaucoup joueront les deux matchs, d’autres joueront peu et certains qui ont l’habitude de jouer joueront un peu moins. Nous avons l’opportunité d’ouvrir la tanière et de donner du temps de jeu à tous les joueurs, tout en gardant à l’esprit que notre objectif est de gagner nos matchs et de reprendre notre place au classement FIFA. Ce qui est très important pour nous. La préparation pour la CAN est également très importante pour nous, étant donné que nous sommes les tenants du titre », ajoute le sélectionneur des Lions.

