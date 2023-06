Moustapha Gaye a publié ce 7 juin 2023 la liste des joueuses présélectionnées pour l’Afrobasket 2023. Si l’actuel coach DTN et sélectionneur des Dames a décidé de rappeler des anciennes comme Aya Traoré, il a aussi fait appel à de nouvelles têtes dans la tanière à l’image de la meneuse américaine Cierra Janay Dillard. Revenons sur son parcours.

Cierra Janay Dillard est la meneuse nouvellement appelée par le sélectionneur Moustapha Gaye. Cette Américaine de 27 ans a été naturalisée pour participer à l’Afrobasket qui va se tenir à Kigali (Rwanda) du 26 juillet ou 6 août. Pensionnaire du Sporting Club d’Alexandrie (Egypte) et vainqueure du Championnat d’Afrique des Nations de Basket 2022, la native de New-York avait fini la compétition avec plus de 19 points.

Après avoir fait les universités du Massachussetts et celle de Buffalo où elle a brillé au tournoi de basketball féminin de la Division I NCAA en 2018 et 2019, la joueuse a été draftée par les Lynx du Minnesota la même année au 2e tour en 20e position. Mais elle n’a pas été retenue par la franchise de WNBA et a été libérée le 18 mai 2019. Cette libération lui permet de déposer ses valises un peu partout en Europe, en Espagne, en Finlande et en Turquie. Dillard va finalement découvrir l’Afrique par le biais de l’Egypte en 2022 avec le Sporting Club. C’est avec cette équipe qu’elle va affronter l’ASC Ville de Dakar en premier tour des Championnats d’Afrique des Clubs (2022).

Actuellement à Al Ittihad d’Alexandrie, la meneuse a été convoquée par le Sénégal qui est autorisé à avoir une future naturalisée pour le compte de l’Afrobasket 2023. L’Américaine sera en concurrence avec l’expérimentée championne d’Afrique Fatou DIeng (2009 et 2015) et les novices Ndioma Kane et Lena Timéra.

wiwsport.com