La première étape de la Coupe du Sénégal de Surf s’est déroulée et on connait les résultats pour les différentes catégories en lice. Take Off Ngor et Malika Surf Club se sont presque partagés le butin.

5 clubs se sont illustrés dors de cette première étape de la Coupe du Sénégal qui s’est tenue il y a quelques jours. On note la razzia de Take Off Ngor dans cette phase, avec Malika Surf Club qui le titille un peu dans toutes les catégories. Vous pourrez suivre la suite et les résultats de la Coupe du Sénégal de Surf sur wiwsport.com.

Résultats

Clubs : TN (Take off Ngor), MSC (Malika Surf Club), SCN (Surf Club Ngor), SS (Somone Surf), Ind (Independent)

BENJAMIN

1-Omar Mbaye – TN

2-Alioune Ndiaye – MSC

3-Moussa Gueye – TN

4-Moussa Sèye – SCN

MINIME

1-Demba Gueye – TN

2- Mame Seydi – MSC

3-Nathan – Ind

4-Mohamed Diawara – TN

CADET

1-Baye Assane. MSC

2-Assane Samb. TN

3-Pablo Nakache. SCN

4-Issa Diouf. MSC

JUNIOR

1-Cherif Diop – MSC

2-Fallou Bousso – CS

3-Djibril Sarr – TN

4-simon – SS

5-Adama Samb – MSC

6-Bara Gueye – MSC

ONDINE U16

1-Khady Kane – MSC

2-Fama Sèye – SCN

3-Absa Thioune – MSC

4-Sokhna Ndiaye – TN

ONDINE OPEN

1-Deguene Thioune – MSC

2-Asuka Imei – TN

3-Awa Seck – Ind

4-Aita Diop – MSC

OPEN MAN

1-Ibra Samb – SCN

2-Djibril Tall – TN

3-Birame Gueye – TN

4-Mamadou Samb – SCN

5-Dame Samb – Ind

6-Oumar Ngalla Thiandoum – TN

