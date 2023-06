Cet été, Sadio Mané, la star du Sénégal et joueur du Bayern Munich, devrait retourner en Angleterre. Après son passage à Liverpool de 2016 à 2022, il devrait rejoindre un autre club.

Selon les informations de Sport1, média allemand, Newcastle United serait prêt à faire une offre pour l’attaquant sénégalais du Bayern Munich, Sadio Mané. Le quatrième du dernier exercice du championnat anglais serait le mieux placé pour accueillir le champion d’Afrique lors du prochain mercato estival.

Il y a tout juste un an, Sadio Ma­né quittait Liverpool pour le Ba­yern Munich. Mais lors de sa première saison, il a connu des difficultés, notamment à cause d’une grave blessure qui l’a mis sur la touche pendant au moins 4 mois. Selon la presse allemande, le Bayern est prêt à écouter toutes les offres pour la star de l’Equipe du Sénégal, surtout à cause de ses problèmes d’intégration, avec notamment des bisbilles avec certains de ses coéquipiers.

Selon Sport1, Newcastle pourrait offrir jusqu’à 25 millions d’euros pour le ramener en Angleterre. Les Magpies ont l’intention de persuader Mané en lui offrant l’espoir de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Ce transfert pourrait être une bouffée d’oxygène pour Sadio Mané, qui a connu des dernières semaines difficiles. Lors des dernières journées, il a été très peu utilisé par le nouveau coach bavarois, Thomas Tu­chel.

wiwsport.com