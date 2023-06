La bonne santé du foot sénégalais a été confirmée par le sacre des Lionnes U20 qui ont remporté le tournoi de l’Ufoa/A, en Sierra Leone. Leur coach, Mbayang Thiam, savoure. Elle explique par la même occasion que le but est de se qualifier à la prochaine coupe du monde de la catégorie.

Le football sénégalais a le vent en poupe. Après le dernier sacre en Algérie des U17 de Serigne Saliou Dia, parachevant un parcours de cinq trophées remportés en un an, les Lionnes U20 ont confirmé cette dynamique de succès en s’offrant le tournoi de l’Ufoa/A, en Sierra Leone. Après avoir vaincu la Guinée-Bissau (4-0) et la Guinée-Conakry (3-1), les lioncelles ont affronté et dominé (3-0) le pays hôte. Revenue au bercail avec son équipe, la coach Mbayang Thiam revient sur le sacre de ses filles.

«D’abord, il faut préciser que c’est une jeune équipe qu’on a préparée depuis Dakar, après les deux matchs amicaux joués contre le Maroc. Et là, c’est le collectif qui a prévalu. Et avec ce travail, les filles ont réalisé un excellent tournoi. Cette équipe est jeune comme je viens de le dire. Jouer en Afrique, c’est le mental, et ces jeunes l’ont montré de façon extraordinaire», ajoute Mbayang Thiam.

Après ce trophée remporté de haute lutte, les Lioncelles se projettent déjà et se fixent comme objectif la qualification à la prochaine Coupe du monde de la catégorie. Ratant de peu la qualification à la Coupe du monde 2022 au Costa Rica après avoir été éliminées au dernier tour par le Nigeria, les protégées de Mbayang Thiam ne veulent pas se faire raconter le prochain Mondial.

«On a en effet devant nous les éliminatoires de la Coupe du monde. Et les filles veulent vraiment y participer, parce que la dernière fois en éliminatoires, on était parties sur la dernière ligne droite et malheureusement, on est tombées sur un gros morceau, le Nigeria. Et cette fois-ci, ces jeunes veulent aller jusqu’au bout. Si on les accompagne, on peut le faire», promet la technicienne.

wiwsport.com – lequotidien