Dakar va connaitre un autre week-end sans lutte. Apres le week-end passé, c’est encore celui qui vient qui sera perturbé. En raison de la situation sécuritaire qui prévaut au Sénégal, les événements qui devaient se tenir cette fin de semaine ont été annulés par le CNG.

Comme ce fut le cas le week-end dernier, Dakar sera encore sevrée de galas de lutte le week-end des samedi 10 et dimanche 11 Juin 2023. Et la raison n’est autre que la tension notée ces derniers jours au Sénégal, à Dakar plus particulièrement, depuis la condamnation de deux ans prononcée contre Ousmane Sonko dans cette fameuse affaire dite Sweet Beauté.

Samedi 10 Juin 2023, c’est le promoteur Fallou Ndiaye qui devait organiser le combat Diekh Diam vs Diop 2. Le lendemain, la structure Jambars Production devait organiser à la fois les duels Garga 2 vs Ambulance, Mod’Dia vs Dame Sène. Aussi, Talfa, Tony Jr et beaucoup d’autres grands espoirs devaient lutter ce dimanche 11 Juin 2023.

Malheureusement, comme nous le confirme le Président Bira Sène, il n’y aura pas non plus de galas de lutte, avec comme sans frappe, à Dakar le week-end prochain.

