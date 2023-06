Arrivé en prêt du Cercle Bruges l’été dernier Franck Elimane Kanouté n’a pas été conservé par le FC Sochaux.

Il a découvert le football français cette saison en faisant son arrivée au FC Sochaux-Montbéliard l’été dernier, après s’être passé en Italie durant sa jeune carrière avant de débarquer en Belgique. Franck Elimine Kanouté a été prêté par le Cercle Bruges chez les Lionceaux. Mais il ne restera pas en Ligue 2 française, du moins pas en tant que joueur sochalien.

Les pensionnaires du Stade Bonal ont décidé de ne pas exercer l’option d’un an sur le contrat de prêt du milieu sénégalais. Cette saison, Kanouté a disputé 30 matchs de Ligue 2, marquant un but et délivrant une passe décisive. En attendant de voir en quoi sera fait son avenir, le joueur de 24 ans va devoir retourner au Cercle, où il est encore sous contrat jusqu’en 2024.

🔚🦁 7 joueurs professionnels du FCSM, en fin de contrat au 30 juin 2023, vont quitter le club. 🙌 Bonne continuation à Manu Agro, Maxime Do Couto, Valentin Henry, Julien Faussurier, Ismaïl Aaneba, Franck Kanouté et Adrien Delphis 💛💙 — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) June 6, 2023

wiwsport.com