La commission mixte d’organisation de la Coupe du Sénégal s’est réunie ce mercredi 7 juin à 9heures au siège de la FSF. Elle procédé au tirage au sort des 8èmes de finale de la Coupe du Sénégal 2023 hommes et femmes. Un tirage qui va nous offrir des belles affiches notamment des chocs entres équipes de la ligue1.

Des matchs alléchants sont au programme pour les 8èmes de finale de la coupe du Sénégal. Chez les hommes le duel entre deux cadors de la Ligue 1 (l’AS Pikine et Jaraaf de Dakar) attire toute l’attention. Un match qui promet puisque un grand va tomber. Tenant du titre, le Casa Sports jouera contre l’US Ouakam, un club de Ligue 2. Ces affiches sont prévues entre les 21 et 22 juin prochains. Dans les autres affiches, on aura droit à deux derbys thièssois. Le premier va opposer le CNEPS à US Rail, le second match verra s’affronter le Stade de Mbour et Don Bosco. L’autre équipe de Ligue 1 Guédiawaye a hérité de la Jeanne d’Arc.

En ce qui concerne les dames le tirage promet de belles affiches. Dakar Sacré Cœur et Amazones de Grand Yoff vont respectivement affronter USPA et Dorades. Kaolack FC aura comme adversaire Sirènes GY tandis que l’ASC Bambey va affronter les Gazelles de Bignona.

wiwsport.com