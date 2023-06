L’équipe nationale du Sénégal se prépare pour les Championnats d’Afrique de boxe prévus du 13 au 23 juin 2023 au Cameroun. Au total, 20 boxeurs (13 hommes et 7 femmes) prendront part à cette compétition continentale.

Selon le coach Bollé Guèye, l’équipe nationale de boxe se prépare à ces joutes. «Nous nous préparons pour les Championnats d’Afrique prévu du 13 au 26 juin au Cameroun. Depuis plus d’un mois, nous sommes au stade Iba Mar Diop tous les jours pour s’entraîner. Nous avons 20 boxeurs, dont 13 hommes pour constituer une bonne équipe. Il y a plusieurs catégories: 48 kg, 51 kg, 57kg, 60 kg, 67kg, 71 kg, 75 kg, 80 kg, 86 kg, 90kg et +90 kg» explique- t-il.

Pour renforcer l’équipe Bollé Guèye confirme que trois boxeurs expatriés viendront pour renforcer l’effectif. «Il s’agit de Abdourahmane Ndiaye, Moussa Diakho, et Karemba Kébé. Ils sont en France, dans quelques jours, ils seront sur place. La dernière fois, lors des compétions de boxe à Diamniadio organisé par le DTN, Mouhamed Aoudi, nos boxeurs se sont bien comportés. Pape Mamadou Sow 54kg avait perdu devant le français, on avait profité de cet événement intermédiaire pour rectifier nos boxeurs. On a tiré beaucoup d’enseignements durant cet événement et depuis, on a amélioré beaucoup de choses», souligne Bollé Guèye.

17 pays prendront part à cette compétition. Les championnats d’Afrique ne sont pas qualificatifs aux Jeux Olympiques Paris 2024, mais pour l’entraîneur Bollé Guèye, le Sénégal se donnera tous les moyens pour être sur le podium. «Nous comptons représenter dignement le Sénégal et faire notre job». Pour rappel, l’année dernière, le Sénégal avait raté les championnats d’Afrique au Mozambique par faute de moyens financiers. Seul Diarga Baldé a pu faire le déplacement.

Liste des 20 boxeurs sénégalais

Hommes : 48 kg: Bara Fall, 54 kg: Pape Mama- dou Sow, 57 kg: Abdou Rahmane Ndiaye, 60 kg: Serigne Abdou Mbacké Diop, 63 kg: Souleymane Diallo, 67 kg: Cheikh Ahmed Tidiane Diop, 71 kg: Moussa Diakho, 75 kg: Alphonse Junior Mendy, 80 kg: Mouhamed Konaté, 86 kg: Mouhamed Tafsir Ba, 92 kg: Karemba Kébé, : +92 kg Diarga Baldé, 51 kg: Djiby Ndiaye.

Filles : 70 kg: Ndèye Seynabou Ndiaye, 66 kg: Awa Cheikh Mbaye, 60 kg: Sagar Sy, 57 kg: Maïmouna Ndong, 54 kg: Dièynabou Diallo Commando, 50 kg: Dièynaba Diallo, 52 kg: Ndèye Kane Ndaw.

