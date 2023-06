Depuis la démission d’Ambroise Sarr, l’équipe nationale du Sénégal de lutte est resté sans entraineur. Le CNG a entamé des démarches pour trouver son successeur. C’est chose faite. En effet, c’est Bafa Guèye qui va désormais diriger l’équipe nationale.

Depuis que le désormais ex-coach de l’équipe nationale de lutte sans frappe a déposé sa démission sur la table du CNG, au retour du Tolac de Niamey, se pose la question de son remplacement. Et, récemment, nous écrivions que, dans les coulisses du CNG, l’actuel entraîneur de la région de Fatick devait prendre les commandes.

Effectivement, bien qu’une correspondance officielle ne soit encore adressée à Bafa Guèye pour lui signifier la décision, c’est bien ce dernier qui va succéder à Ambroise Sarr. D’ailleurs, ce natif de St Louis et Professeur d’EPS à Bassoul devra être convoqué incessamment au CNG pour un entretien en profondeur dans le dossier. Ce sera l’occasion pour les uns et les autres de fixer les contours du poste et de tracer les perspectives pour l’équipe nationale.

Mais, d’ores et déjà, Bafa Guèye, longtemps adjoint d’Ambroise Sarr et présent à bien des préparations de l’équipe nationale avant des compétitions internationales, peut commencer à réfléchir sur la manière dont il va mener les destinées de la Tanière.

