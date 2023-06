Comme annoncé il y a quelques jours, la préparation de la sélection nationale féminine pour l’AfroBasket Féminin va démarrer au courant de ce mois. Le sélectionneur Moustapha Gaye a fait part de la liste des joueuses convoquées ce mercredi.

19 joueuses sont convoquées pour cette première présélection en vue de l’AfroBasket 2023 prévu du 28 juillet au 6 aout 2023 à Kigali au Rwanda. Le sélectionneur Moustapha Gaye a composé un groupe assez équilibré en expérience, jeunesse et compétitivité pour remettre sur les rails, l’équipe la plus titrée de cette compétition, après une quatrième place lors de la 27e édition passée. Notons que les Lionnes n’ont plus soulevé le trophée depuis 2015. La liste des 19 joueuses est composée de 4 meneuses, 7 ailières et 8 pivots. Elles vont démarrer la préparation ce lundi 12 juin au stadium Marius Ndiaye en régime externat.

D’anciennes joueuses/ Championnes d’Afrique sont présentes sur la liste de Gaye à l’image d’Aya Traoré, Oumoul Khairy Sarr, Oumou Kalsoum Toure, Fatou Dieng, Sokhna Licka Sy. Moins expérimentées que le groupe cité, mais elles ont eu le temps de découvrir et de se montrer dans la sélection Yacine Diop, Mathilde Diop, Fatou Diagne, Sokhna Fatou Sylla et Madjiguene Sene continuent leur chemin dans la tanière.

Voici la liste des joueuses convoquées

Meneuses : Lena Timeira, Cierra Janay Dillard, Fatou Dieng et Ndioma Kane.

Ailières : Sokhna Licka Sy, Yacine Diop, Aya Traore, Mathilde Diop, Fatou Pouye, Sokhna Fatou Sylla et Mareme Drame

Pivots : Oumou Khairy Sarr, Aminata Fall, Madjiguene Sene, Oumou Kalsoum Toure, Fatou Diagne, Arama Niang, Khadidiatou Bigue Sarr et Aicha Ndour.

