La Fédération Internationale de Surf (FIS) a officiellement reconnu la Confédération Africaine de Surf (CAS) dirigée par notre compatriote El Hadji Oumar Sèye, hier lundi, a-t-on appris via Stades.

Élu à la tête de l’instance africaine pour un mandat de 4 ans lors de l’Assemblée Générale élective tenue le dimanche 23 avril 2023, au Surf Paradis des Almadies, El Hadji Oumar Sèye a été élu par consensus et acclamation, étant le seul candidat à la succession du Marocain Mohammed Kamdiri.

Hier lundi, la Fédération Internationale de Surf (FIS) a envoyé une correspondance reconnaissant officiellement la Confédération Africaine de Surf (CAS) créée en 2017. L’information a été rendue publique par son président El Hadji Oumar Sèye : « Chers amis surfeurs, nous avons le plaisir de vous annoncer que la Fédération Internationale de Surf (ISA) vient de reconnaître officiellement la Confédération Africaine de Surf (CAS) », a-t-il annoncé sur sa page Facebook. Il poursuit en se réjouissant de cette immense récompense après la création de cette Confédération il y a 6 ans. Il remercie également le président de la Fédération Internationale de Surf, Fernando Aguerre, pour cette reconnaissance et ce nouveau partenariat.

En ce qui concerne les axes de développement du surf en Afrique, le premier surfeur professionnel sénégalais annonce qu’il compte s’appuyer sur la création et le soutien de nouvelles fédérations en Afrique, le circuit professionnel Africa Surfing Tour, les programmes sociaux éducatifs tels que la planche partout, la planche pour tous et le championnat d’Afrique toutes catégories. Il tient à remercier tous les acteurs, bénévoles et dirigeants qui participent à ce nouveau challenge.

Enfin, concernant les championnats du monde qui se déroulent actuellement à El Salvador en Amérique centrale, Oumar Sèye souhaite bonne chance aux surfeurs africains.

