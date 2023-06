Le club anglais a fait l’annonce du départ de 7 joueurs en fin de contrat de l’effectif des Foxes. Le milieu de terrain Nampalys Mendy en fait partie (contrat expire le 30 juin 2023). Le « héros méconnu » de Leicester s’en va après 6 saisons en Premier League ! C’est ainsi que l’avait surnommé l’ancien entraineur, Brendan Rodgers, alors qu’il inscrivait le 2e but de sa carrière, le seul avec Leicester, en février passé.

Une belle relation mais toujours plombée par le temps de jeu

Le joueur de 30 ans aujourd’hui est arrivé au King Power Stadium en juillet 2016 en provenance de l’OGC Nice. Leicester venait d’être sacré Champion d’Angleterre et Mendy du haut de ses 24 ans d’alors pétillait de joie de rejoindre la Premier League. Considéré par les observateurs comme le remplaçant de Ngolo Kante qui prenait la direction de Chelsea, la première saison de Mendy est un véritable fiasco en raison des blessures, de l’opération à la cheville et des résultats du club anglais. Après seulement 4 matchs en PL, il retourne en prêt chez les Aiglons. Ce qui lui fera du bien pour mieux rebondir en Angleterre lors de la saison 2018-2019 : il disputera 31 matchs avec le club anglais. Tout le contraire de la suivante (2019-2020) où Mendy est encore à la quête de temps de jeu avec seulement 7 matchs joués en élite, souvent absent, blessé ou simplement sur le banc. Pourtant, en aout 2020, Leicester lui renouvelle sa confiance en prolongeant son contrat jusqu’en juin 2023 !

Dans un entretien avec France Football à l’époque, Nampalys disait savourer l’aventure anglaise malgré l’adaptation jusque-là pas facile en Angleterre témoignant son affection pour Leicester. « Je savoure complètement. Dommage qu’il n’y a pas les supporters pour pouvoir encore mieux savourer ces événements. Je savoure, j’ai du temps de jeu, je peux m’exprimer, je joue dans un Championnat très compliqué. C’est si excitant. C’est vachement resserré à tous les niveaux. Quand on regarde le classement, on voit que tout le monde peut jouer les premiers rôles. Donc, oui, je suis très épanoui en ce moment. Il fallait que ces problèmes physiques soient derrière moi. Il y a aussi l’adaptation et l’intégration dans la vie de tous les jours ».

Un titre de Champion d’Afrique qui n’a pas pesé

La saison 2020-2021 semblait mieux pour lui avec 23 matchs en PL qui ont fait de lui d’ailleurs une pioche pour Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga, qui, malgré sa situation très souvent compliqué en club lui a fait toujours fait confiance . Contrairement en équipe nationale où il s’est taillé une place d’incontournable (25 matchs joués) depuis sa première apparition en mars 2021, le temps de jeu restera son éternel problème avec les Foxes. Pour la saison qui vient de se terminer, il ne comptera finalement que 19 matchs en PL. Pour l’un des meilleurs milieux de terrain de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 (retenu dans l’équipe-type), son retour de la CAN 2021 a eu l’effet d’une douche froide : 3 matchs en réserve (PL2), 14 en PL et 1 en EFL Cup.

Sa valeur marchande est passée de 5 à 3, 5 millions d’euros selon Transfermarkt. Mendy a toujours été lié à la direction turque en mercato. Des clubs vont sans doute s’activer dans les jours à venir, d’autant plus qu’il sera en lice pour les prochains du Sénégal (17 et 20 juin prochain).

